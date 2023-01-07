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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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СНБО утвердил план деятельности на 2023 год: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу СНБО в Facebook.

СНБО утвердил план деятельности на 2023 год: детали

Детали

Во время заседания были рассмотрены итоги деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2022 году. В целом в течение 2022 года проведено 43 заседания СНБО Украины, на которых рассмотрено 58 вопросов.

Важнейшими для страны стали решения по обороне Украины во время полномасштабного вторжения рф:

· от 24 февраля 2022 года – о ведении военного положения в Украине, объявлении и проведении всеобщей мобилизации, создании Ставки Верховного Главнокомандующего, введении в действие плана обороны Украины и Сводного плана территориальной обороны Украины;

· от 30 сентября 2022 года – о действиях Украины в ответ на попытку российской федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности;

· от 26 ноября 2022 года – об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения;

· от 23 декабря 2022 года – о мерах по развитию и использованию отечественных систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны государства.

Были приняты важные решения по вопросам санкционной политики и российских агентов влияния:

· от 18 марта 2022 года – о приостановлении деятельности отдельных политических партий, о реализации единой информационной политики в условиях военного положения, о нейтрализации угроз информационной безопасности государства;

· от 11 мая 2022 года – о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов;

· от 29 июня 2022 года – об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядок его формирования и ведения.

Также во время заседания был утвержден План рассмотрения вопросов на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2023 году.

В 2023 году запланировано уделить значительное внимание вопросам развития оборонно - промышленного комплекса на период до 2026 года; обеспечения устойчивости функционирования и развития национальной экономики в условиях военного положения; информационной безопасности на деоккупированных территориях Украины; защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий и тому подобное.

Также значительное внимание будет уделено вопросам развития науки и техники, инновационной деятельности.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что подписал сегодня указы о введении в действие решений СНБО - состоялось очередное заседание.

"Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году. Это будет точно не менее мощно, чем в предыдущие годы, и главный приоритет - это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться - всеми шагами, которые необходимы, всеми средствами, которые сработают. Во-вторых, есть промежуточный итог в работе в отношении многих граждан россии и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список - будут следующие решения по санкциям против таких лиц. Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских артистов, в частности, певиц Ирины Аллегровой, Виктории Дайнеко, Ларисы Долиной, Лолиты Милявской, певца Дмитрия Билана и украинки Жанны Бадоевой.

 

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