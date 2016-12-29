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РНБО затвердила Доктрину інформаційної безпеки України

РНБО затвердила Доктрину інформаційної безпеки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, 29 грудня 2016 року, Рада національної безпеки і оборони України прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики України. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.

“Цей документ — наше політичне бачення, спрямоване на забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері”, — заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Зокрема, доктрина визначає національні інтереси в інформаційній сфері, мету, завдання, принципи, напрями, пріоритети і механізми формування та реалізації державної інформаційної політики.

У документі зазначається, що пріоритетами державної політики в інформаційній сфері зокрема є: створення та розвиток структур, що відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, насамперед у Збройних Силах України, з урахуванням практики держав-членів НАТО; розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення інформаційної безпеки України; забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, передусім прикордонних і тимчасово окупованих територій тощо.

Документ опрацьовано апаратом РНБО, також він включає зауваження від Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики, МОУ, СБУ, НІСД. Нагадаємо, що важливий стратегічний документ розроблено Експертною радою при МІП, до складу якої входять народні депутати України, експерти у сфері інформаційної безпеки, науковці, журналісти та представники громадськості.

Крім того, у відомстві зазначили, що документ обговорено з європейськими партнерами.

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