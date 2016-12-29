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СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

Киев • УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря 2016 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Министерством информационной политики Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

"Этот документ - наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

В частности, доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритеты государственной политики в информационной сфере в частности: создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных Силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО, развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий и тому подобное.

Документ проработан аппаратом СНБО, также он включает замечания от Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики, МОУ, СБУ, НИСИ. Напомним, что важный стратегический документ разработан Экспертным советом при МИП, в состав которого входят народные депутаты Украины, эксперты в области информационной безопасности, ученые, журналисты и представители общественности.

Кроме того, в ведомстве отметили, что документ обсуждался с европейскими партнерами.

Украинские Национальные Новости

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