РНБО запустила систему моніторингу олігархів – Данілов

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“Апарату РНБО було поставлене завдання розробити систему моніторингу. Ми сьогодні мали звіт про те, що в Апараті РНБО розроблена та введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система, яка має систему третього класу найвищого рівня складності. Вона зможе в процесі своєї роботи здійснювати моніторинг усіх тих, людей, які після прийняття закону про олігархів у ВР мають бути під системою нашого моніторингу”, — розповів Данілов.

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Він зазначив, що ця система має три рівні роботи, може працювати з відкритими документами, для службового користування та секретними.

“Таких систем в нашій державі майже не існує. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі прийняття у Верховній Раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі питання, які перед нами поставить законодавець”, — сказав Данілов.

Доповнення

За інформацією нардепів, до президентського законопроекту № 5599 про деолігархізацію подали до другого читання 1257 правок.

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.

3 вересня стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

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Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення Президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.

Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект до Венеціанської комісії. У комісії його вже отримали.

У Зеленського вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.