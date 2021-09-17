СНБО запустила систему мониторинга олигархов - Данилов

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"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга. Мы сегодня имели отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса высокого уровня сложности. Она сможет в процессе своей работы осуществлять мониторинг всех тех, людей, которые после принятия закона об олигархах в ВР должны быть под системой нашего мониторинга", - рассказал Данилов.

Детали

Он отметил, что эта система имеет три уровня работы, может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.

"Таких систем в нашей стране почти не существует. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - сказал Данилов.

Дополнение

По информации нардепов, в президентский законопроект № 5599 о деолигархизации подали ко второму чтению 1257 поправок.

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

3 сентября стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

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Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение Президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект в Венецианскую комиссию. В комиссии его уже получили.

У Зеленского считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.