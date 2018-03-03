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РНБО виступила за спрощення експорту та імпорту озброєння

РНБО виступила за спрощення експорту та імпорту озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У Раді національної безпеки та оборони України виступають за спрощення процедури експорту та імпорту військової техніки та озброєння. Як повідомляє прес-служба РНБО, відповідні питання було обговорено під час чергового засідання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України, передає УНН.

"Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський виступив з ініціативою спростити процедури з імпорту озброєння та техніки для державних замовників, а також спростити процедуру імпорту для власних потреб та експорту продукції, виробленої українськими підприємствами - виробниками товарів військового призначення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, комісія розглянула питання з надання державним замовникам повноважень на самостійний імпорт оборонної продукції для зміцнення обороноздатності держави, а також спрощення процедури отримання підприємствами-розробниками і виробниками озброєння повноважень на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та збільшення вітчизняних суб’єктів ВТС різних форм власності.

Також було ухвалено рішення рекомендувати заінтересованим державним органам підготувати та надати до Мінекономрозвитку пропозиції з внесення необхідних змін до нормативно-правових актів України.

Крім того, за словами О.Гладковського, комісія ініціює зміни, пов’язані з тим, аби всі виробники зброї або товарів подвійного використання отримали можливість імпортувати комплектуючі для власного виробництва, а також експортувати вироблену продукцію.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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