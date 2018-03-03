СНБО выступил за упрощение экспорта и импорта вооружения

"Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский выступил с инициативой упростить процедуры импорта вооружения и техники для государственных заказчиков, а также упростить процедуру импорта для собственных нужд и экспорта продукции, произведенной украинскими предприятиями - производителями товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, комиссия рассмотрела вопрос по предоставлению государственным заказчикам полномочий на самостоятельный импорт оборонной продукции для укрепления обороноспособности государства, а также упрощения процедуры получения предприятиями-разработчиками и производителями вооружения полномочий на осуществление международных передач товаров военного назначения и увеличение отечественных субъектов ВТС различных форм собственности.

Также было принято решение рекомендовать заинтересованным государственным органам подготовить и предоставить в Минэкономразвития предложения по внесению необходимых изменений в нормативно-правовые акты Украины.

Кроме того, по словам О.Гладковского, комиссия инициирует изменения, связанные с тем, чтобы все производители оружия или товаров двойного использования получили возможность импортировать комплектующие для собственного производства, а также экспортировать произведенную продукцию.

Напомним, Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.