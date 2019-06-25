РНБО ще не визначилась із датою засідання по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Рада національної безпеки і оборони визначить дату проведення засідання щодо реалізації державної політики на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомила служба забезпечення доступу до публічної інформації РНБО у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними відомства, дата проведення засідання щодо реалізації державної політики із забезпечення державного суверенітету України та захисту прав, свобод і законних інтересів громадян на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях буде визначена в установленому порядку.
Наразі Апарат РНБО опрацьовує це питання за дорученням Президента.
Нагадаємо, зняття економічної блокади окупованого Донбасу можливе лише у відповідь на поступове повернення в українське правове поле.