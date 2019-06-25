СНБО еще не определилась с датой заседания по Донбассу

По данным ведомства, дата проведения заседания по реализации государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины и защиты прав, свобод и законных интересов граждан на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях будет определена в установленном порядке.



Сейчас Аппарат СНБО обрабатывает этот вопрос по поручению Президента.



Напомним, снятие экономической блокады оккупированного Донбасса возможно лишь в ответ на постепенное возвращение в украинском правовом поле.