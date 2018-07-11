РНБО має розглянути питання щодо перевірки РФ суден, які прямують до українських портів - Омелян

"Я все-таки вважаю, що це питання повинно бути розглянуто на рівні РНБО. Сьогодні ми теж це порушили на Кабінету міністрів. Ми фіксуємо з квітня цього року регулярні огляди з метою зупинки всіх суден, які йдуть в напрямку маріупольського та бердянського морських портів. Ми розуміємо, що РФ робить це зумисне для того, щоб змусити судновласників поміняти порти і свої маршрути", - сказав він.

Омелян вважає, що Україна має вжити дзеркальних заходів у цій ситуації з додатковою перевіркою представниками РФ суден, які направляються в українські порти.



"На мою думку, мають бути накладені щонайменше санкції на ті російські порти, які знаходять в басейні Чорного моря з боку європейських країн й інших держав", - додав він.



Як повідомялв УНН, спецпідрозділи Російської Федерації, починаючи з 29 квітня 2018 року і до 9 липня, затримали для безпідставних додаткових оглядів 93 судна, які прямували через Керченську протоку до українських портів у Маріуполі і Бердянську. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.