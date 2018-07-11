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РНБО має розглянути питання щодо перевірки РФ суден, які прямують до українських портів - Омелян

РНБО має розглянути питання щодо перевірки РФ суден, які прямують до українських портів - Омелян

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що Рада національної безпеки і оборони повинна розглянути питання щодо безпідставних додаткових перевірок представниками Російської Федерації суден, які прямують до українських портів Маріуполя та Бердянська. Про це він сьогодні сказав журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Я все-таки вважаю, що це питання повинно бути розглянуто на рівні РНБО. Сьогодні ми теж це порушили на Кабінету міністрів. Ми фіксуємо з квітня цього року регулярні огляди з метою зупинки всіх суден, які йдуть в напрямку маріупольського та бердянського морських портів. Ми розуміємо, що РФ робить це зумисне для того, щоб змусити судновласників поміняти порти і свої маршрути", - сказав він.

Омелян вважає, що Україна має вжити дзеркальних заходів у цій ситуації з додатковою перевіркою представниками РФ суден, які направляються в українські порти.

"На мою думку, мають бути накладені щонайменше санкції на ті російські порти, які знаходять в басейні Чорного моря з боку європейських країн й інших держав", - додав він.

Як повідомялв УНН, спецпідрозділи Російської Федерації, починаючи з 29 квітня 2018 року і до 9 липня, затримали для безпідставних додаткових оглядів 93 судна, які прямували через Керченську протоку до українських портів у Маріуполі і Бердянську. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

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