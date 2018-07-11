СНБО должен рассмотреть вопрос о проверке РФ судов, следующих в украинские порты - Омелян

"Я все-таки считаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне СНБО. Сегодня мы тоже это нарушили на Кабинета министров. Мы фиксируем с апреля этого года регулярные осмотры с целью остановки всех судов, идущих в направлении мариупольского и бердянского морских портов. Мы понимаем, что РФ делает это умышленно для того, чтобы заставить судовладельцев поменять порты и свои маршруты", - сказал он.

Омелян считает, что Украина должна принять зеркальные меры в этой ситуации с дополнительной проверкой представителями РФ судов, направляемых в украинские порты.



"По моему мнению, должны быть наложены как минимум санкции на те российские порты, которые находят в бассейне Черного моря со стороны европейских стран и других государств", - добавил он.



Как повидомялв УНН спецподразделения Российской Федерации, начиная с 29 апреля 2018 года и до 9 июля, задержали для безосновательных дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись через Керченский пролив в украинские порты в Мариуполе и Бердянске. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.