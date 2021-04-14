РНБО 15 квітня планує зібратися на засідання

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"РНБО планує зібратись завтра", - повідомило джерело.

Доповнення

Водночас Кабінет міністрів України затвердив та передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме Президента України Володимира Зеленського в п'ятницю, 16 квітня.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.