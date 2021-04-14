РНБО 15 квітня планує зібратися на засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України планує завтра,15 квітня, зібратися на засідання. Про це журналісту УНН повідомило проінформоване джерело.
Цитата:
"РНБО планує зібратись завтра", - повідомило джерело.
Доповнення
Водночас Кабінет міністрів України затвердив та передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.
Президент Франції Еммануель Макрон прийме Президента України Володимира Зеленського в п'ятницю, 16 квітня.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.