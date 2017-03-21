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Різниця між цінами на яловичину в Києві та регіонах становить близько 30 гривень

Різниця між цінами на яловичину в Києві та регіонах становить близько 30 гривень

Київ • УНН

 • 7588 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За підсумками першої декади березня поточного року різниця між цінами на яловичину та сало у столиці та регіонах становить 32 та 40 грн на кг відповідно. Про це, посилаючись на дані Держстатистики, повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Середня ціна на яловичину у місті Києві складає 117 гривні за кілограм, то в Закарпатській області 85,5 гривень. Тобто різниця ціни на яловичину складає майже 32 гривні на одному кілограмі. Сало коштує в місті Києві у середньому 67 гривні за кілограм, а на Тернопільщині 27 гривень. Різниця 40 гривень на одному кілограмі", - написав він.

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Також, згідно із повідомленням О.Дорошенко, в Україні за підсумками першої декади березня найдорожче масло вершкове у Черкаській області – 152 гривні за кілограм, а найдешевше на Хмельниччині – 128 гривень. Різниця становить 24 гривні на одному кілограмі масла.

О.Дорошенко також відзначив, що за підсумками перших десяти днів березня цього року в Україні подорожчали ціни на чорний та білий хліб, сир і сметану, молоко, курячі яйця, рис і гречка, борошно пшеничне, буряк.

Також, О.Дорошенко вкотре відзначив необхідність постійного проведення моніторингу по переліку товарів, які визначені, як товари першої необхідності, метою якого є недопущення необґрунтованого росту цін на соціально значущі продукти харчування.

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"Даний моніторинг забезпечує оперативність реагування на ситуацію, що складається в забезпеченні товарами народного споживання населення. Моніторинг дає можливість визначити групи товарів, які завозяться в регіони надлишково та надходження яких необхідно збільшувати, щоб не допускати штучного дефіциту. Такий моніторинг визначає обґрунтованість формування цін. Органи місцевої влади, на жаль, цими важливими питаннями не переймаються. Регіональні відділення Антимонопольного комітету теж малоефективні", - написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, вільні ціни на продукти харчування призведуть до їх здорожчання та падіння якості.

"Тож, з одного боку, у разі, якщо ціни на соціальні продукти відпустять – вони стануть захмарними для пенсіонерів і малозабезпечених. І не тому, що виробник надто жадібний, а тому що люди – надто бідні.

З другого боку, аби остаточно не втратити споживача, виробники харчових продуктів піде на всі можливі шляхи його максимального здешевлення. А це – питання якості, яке у державі сьогодні взагалі ніким не вирішується і не контролюється", написав він.

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