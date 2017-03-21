Разница между ценами на говядину в Киеве и регионах составляет около 30 гривен

"Средняя цена на говядину в Киеве составляет 117 гривны за килограмм, то в Закарпатской области 85,5 гривен. То есть разница цены на говядину составляет почти 32 грн на одном килограмме. Сало стоит в Киеве в среднем 67 гривен за килограмм, а на Тернопольщине 27 гривен. Разница 40 гривен в одном килограмме", - написал он.

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Также, согласно сообщению О.Дорошенко, в Украине по итогам первой декады марта дорогое масло сливочное в Черкасской области - 152 гривны за килограмм, а дешевле в Хмельницкой - 128 гривен. Разница составляет 24 гривны в одном килограмме масла.

О.Дорошенко также отметил, что по итогам первых десяти дней марта этого года в Украине подорожали цены на черный и белый хлеб, сыр и сметану, молоко, куриные яйца, рис и гречку, муку пшеничная, свеклу.

Также, О.Дорошенко в который раз отметил необходимость постоянного проведения мониторинга по перечню товаров, которые определены как товары первой необходимости, целью которого является недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.

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"Данный мониторинг обеспечивает оперативность реагирования на складывающуюся ситуацию в обеспечении товарами народного потребления населения. Мониторинг дает возможность определить группы товаров, ввозимых в регионы избыточно и поступления которых необходимо увеличивать, чтобы не допускать искусственного дефицита. Такой мониторинг определяет обоснованность формирования цен. Органы местной власти, к сожалению, этими важными вопросами не занимаются. Региональные отделения Антимонопольного комитета тоже малоэффективны", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, свободные цены на продукты питания приведут к их удорожанию и падению качества.

"Поэтому, с одной стороны, в случае, если цены на социальные продукты отпустят - они станут заоблачными для пенсионеров и малоимущих. И не потому, что производитель слишком жадный, а потому что люди - слишком бедные.

С другой стороны, чтобы окончательно не потерять потребителя, производители пищевых продуктов пойдут на все возможные пути его максимального удешевления. А это - вопрос качества, которое в государстве сегодня вообще никем не решается и не контролируется", написал он.