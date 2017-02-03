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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ризиків зсуву на території Києво-Печерської лаври немає - директор заповідника

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Після того як під час ремонтних робіт на території заповідника у 2011 з’явилася загроза зсувів, була пророблена робота з укріплення схилів і наразі за результатами моніторингу останніх 5 років такої загрози вже немає. Про це під час брифінгу повідомив директор Національного Києво-Печерського історико-архітектурного заповідника, член ІКОМОС Любомир Михайлина, передає кореспондент УНН.

Ризиків зсуву на території Києво-Печерської лаври немає - директор заповідника

“Було відзначено в документах сесії ЮНЕСКО про те, що вони висловлюють занепокоєння роботами, які проводилися на „господарському подвір’ї“ монастиря. Хочу звернути увагу на те, що в 2011 році була зафіксована аварійна ситуація постійною комісією з техногенної і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА і було зобов’язано до проектної документацїї та проведення інженерних робіт по укріпленню схилу. Ці роботи проведені. Зараз моніторинг 5 років показує, що зсувні процеси зупинені, зсувів немає”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, у квітні 2013 року сніжна зима та дощі зумовили загострення зсувонебезпечної ситуації, особливо у центральній частині Києва.

Українські Національні Новини

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