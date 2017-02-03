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Рисков оползней на территории Киево-Печерской лавры нет - директор заповедника

Киев • УНН

 • 9505 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. После того как во время ремонтных работ на территории заповедника в 2011 году появилась угроза оползней, была проделана работа по укреплению склонов и в настоящее время по результатам мониторинга последних 5 лет такой угрозы уже нет. Об этом во время брифинга сообщил директор Национального Киево-Печерского историко-архитектурного заповедника, член ИКОМОС Любомир Михайлина, передает корреспондент УНН.

Рисков оползней на территории Киево-Печерской лавры нет - директор заповедника

"Было отмечено в документах сессии ЮНЕСКО о том, что они выражают обеспокоенность работами, которые проводились на "хозяйственном дворе" монастыря. Хочу обратить внимание на то, что в 2011 году была зафиксирована аварийная ситуация постоянной комиссией по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА и обязали провести инженерные работы по укреплению склона. Эти работы проведены. Сейчас мониторинг 5 лет показывает, что оползневые процессы остановлены, оползней нет", - сказал он.

Как сообщал УНН, в апреле 2013 года снежная зима и дожди обусловили обострение оползнеопасной ситуации, особенно в центральной части Киева.

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