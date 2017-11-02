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Різдвяну вантажівку Coca-Cola хочуть заборонити в Британії через пропаганду ожиріння

Різдвяну вантажівку Coca-Cola хочуть заборонити в Британії через пропаганду ожиріння

Київ • УНН

 • 28003 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Великій Британії хочуть заборонити різдвяну вантажівку "Кока-Кола" через побоювання, що це спричинить "епідемію ожиріння", передає УНН з посиланням на The Independent.

Незважаючи на те, що, на думку багатьох, щорічна екскурсія по вантажному автомобілю навколо Великобританії свідчить про те, що Різдво наближається та викликає у британців святковий настрій партія ліберальних демократів у Ліверпулі вважає, що святкова традиція не повинна відбутися цього року через пропаганду ожиріння та нездорового харчування.

"У Ліверпулі наближається епідемія ожиріння — 30% 11-річних дітей мають надмірну вагу, а у 5% — діагностують клінічне ожиріння. Близько 60% дорослих також живуть із цією проблемою," — сказав керівник партії Річард Кемп.

Проте у компанії Кока-Кола зазначили, що вантажівка також продає напої без цукру.

Представник Coca-Cola Великобританії сказав: "Різдвяна вантажівка Коча-Кола викликає хвилинку веселого настрою для кожного напередодні Різдва, і ми мали чули позитивну відповідь з боку багатьох людей в Ліверпулі.

Також представник компанії додав, що Різдвяна вантажівка Coca-Cola курсує уже сьомий рік і кожен рік у компанії отримують сотні заявок на вантажівку для відвідування нових міст.

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