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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55183 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122961 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105337 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108001 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106651 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102435 просмотра

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Рождественскую грузовик Coca-Cola хотят запретить в Великобритании за пропаганду ожирения

Рождественскую грузовик Coca-Cola хотят запретить в Великобритании за пропаганду ожирения

Киев  •  УНН

 • 27999 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Великобритании хотят запретить рождественскую грузовик "Кока-Кола" из-за опасений, что это приведет к "эпидемии ожирения", передает УНН со ссылкой на The Independent.

Несмотря на то, что, по мнению многих, ежегодная экскурсия по грузовому автомобилю вокруг Великобритании свидетельствует о том, что Рождество приближается и вызывает у британцев праздничное настроение партия либеральных демократов в Ливерпуле считает, что праздничная традиция не должна состояться в этом году из-за пропаганды ожирения и нездорового питания.

"В Ливерпуль приближается эпидемия ожирения - 30% 11-летних детей имеют избыточный вес, а у 5% - диагностируют клиническое ожирение. Около 60% взрослых также живут с этой проблемой", - сказал руководитель партии Ричард Кемп.

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Однако в компании Кока-Кола отметили, что грузовик также продает напитки без сахара.

Представитель Coca-Cola Великобритании сказал: "Рождественский грузовик Коча-Кола вызывает минутку веселого настроения для каждого накануне Рождества, и мы слышали положительные ответы со стороны многих людей в Ливерпуле".

Также представитель компании добавил, что Рождественский грузовик Coca-Cola курсирует уже седьмой год и каждый год в компании получают сотни заявок на грузовик для посещения новых городов.

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