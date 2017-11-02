Рождественскую грузовик Coca-Cola хотят запретить в Великобритании за пропаганду ожирения

Несмотря на то, что, по мнению многих, ежегодная экскурсия по грузовому автомобилю вокруг Великобритании свидетельствует о том, что Рождество приближается и вызывает у британцев праздничное настроение партия либеральных демократов в Ливерпуле считает, что праздничная традиция не должна состояться в этом году из-за пропаганды ожирения и нездорового питания.

"В Ливерпуль приближается эпидемия ожирения - 30% 11-летних детей имеют избыточный вес, а у 5% - диагностируют клиническое ожирение. Около 60% взрослых также живут с этой проблемой", - сказал руководитель партии Ричард Кемп.

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Однако в компании Кока-Кола отметили, что грузовик также продает напитки без сахара.

Представитель Coca-Cola Великобритании сказал: "Рождественский грузовик Коча-Кола вызывает минутку веселого настроения для каждого накануне Рождества, и мы слышали положительные ответы со стороны многих людей в Ливерпуле".

Также представитель компании добавил, что Рождественский грузовик Coca-Cola курсирует уже седьмой год и каждый год в компании получают сотни заявок на грузовик для посещения новых городов.