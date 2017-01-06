Різдвяні богослужіння відбудуться у старовинних дерев′яних церквах Закарпаття

Церква Св.Михайла у с.Ужок 1745 р. є однією з візитівок Закарпаття. У 2013 р. церкву включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Церкву Св.Василя у 1703 р. збудували у Львівській області, а потім волами перевезли і зібрали у с.Сіль на Закарпатті орієнтовно у 1777 р. замість згорілого місцевого храму. Ще дві старовинні церкви — Покрови Пресвятої Богородиці у с.Кострино та Михайлівська у с.Вишка — датовані 1700 та 1703 рр. Усі церкви розташовані у межах Ужанського національного природного парку.

Наразі прихожани та церковники вже оздобили церкви до Різдвяних богослужінь. За словами місцевих мешканців, не зважаючи на те, що у селах вже з′явилися нові храми, на службу до кожної зі старовинних церков прийдуть не менше сотні вірян, зокрема й з інших районів області. Старовинні дерев′яні храми Великоберезнянщини вважають намоленими і сповненими Божої благодаті, розповіли кореспонденту УНН прихожани. Церковники ж зазначають, що часто недільні служби відвідують і туристи, тисячі яких наразі перебувають на гірськолижних курортах Закарпаття.

В цілому ж, на території Закарпатської області нараховується близько 110 дерев′яних церков, дві з яких знаходяться у Списку світової спадщини ЮНЕСКО.