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Різдвяні богослужіння відбудуться у старовинних дерев′яних церквах Закарпаття

Різдвяні богослужіння відбудуться у старовинних дерев′яних церквах Закарпаття

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 5 січня. УНН. У Великоберезнянському районі Закарпатської області знаходяться вісім старовинних дерев′яних церков, вік яких сягає 200-300 років. Усі вони є діючими і готуються до Різдвяних богослужінь, передає кореспондент УНН, яка напередодні відвідала чотири з восьми таких храмів.

Церква Св.Михайла у с.Ужок 1745 р. є однією з візитівок Закарпаття. У 2013 р. церкву включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Церкву Св.Василя у 1703 р. збудували у Львівській області, а потім волами перевезли і зібрали у с.Сіль на Закарпатті орієнтовно у 1777 р. замість згорілого місцевого храму. Ще дві старовинні церкви — Покрови Пресвятої Богородиці у с.Кострино та Михайлівська у с.Вишка — датовані 1700 та 1703 рр. Усі церкви розташовані у межах Ужанського національного природного парку.

Наразі прихожани та церковники вже оздобили церкви до Різдвяних богослужінь. За словами місцевих мешканців, не зважаючи на те, що у селах вже з′явилися нові храми, на службу до кожної зі старовинних церков прийдуть не менше сотні вірян, зокрема й з інших районів області. Старовинні дерев′яні храми Великоберезнянщини вважають намоленими і сповненими Божої благодаті, розповіли кореспонденту УНН прихожани. Церковники ж зазначають, що часто недільні служби відвідують і туристи, тисячі яких наразі перебувають на гірськолижних курортах Закарпаття.

В цілому ж, на території Закарпатської області нараховується близько 110 дерев′яних церков, дві з яких знаходяться у Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

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