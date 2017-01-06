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Рождественские богослужения пройдут в старинных деревянных церквях Закарпатья

Рождественские богослужения пройдут в старинных деревянных церквях Закарпатья

Киев • УНН

 • 13719 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 января. УНН. В Великоберезнянском районе Закарпатской области находятся восемь старинных деревянных церквей, возраст которых достигает 200-300 лет. Все они являются действующими и готовятся к Рождественским богослужениям, передает корреспондент УНН, которая накануне посетила четыре из восьми таких храмов.

Церковь Св.Михаила в с.Ужок 1745 является одной из визитных карточек Закарпатья. В 2013 году церковь включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Св.Василия в 1703 построили во Львовской области, а затем волами перевезли и собрали в с.Соль на Закарпатье ориентировочно в 1777 вместо сгоревшего местного храма. Еще две старинные церкви - Покрова Пресвятой Богородицы в Кострино и Михайловская в с.Вышка - датированные 1700 и 1703 годами. Все церкви расположены в пределах Ужанского национального природного парка.

Сейчас прихожане и церковники уже украсили церкви к Рождественским богослужений. По словам местных жителей, несмотря на то, что в селах уже появились новые храмы, на службу в каждой из старинных церквей придут не менее сотни верующих, в том числе и из других районов области. Старинные деревянные храмы Великоберезнянщины считают намоленными и полными Божией благодатью, рассказали корреспонденту прихожане. Церковники же отмечают, что часто воскресные службы посещают и туристы, тысячи которых сейчас находятся на горнолыжных курортах Закарпатья.

В целом же, на территории Закарпатской области насчитывается около 110 деревянных церквей, две из которых находятся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

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