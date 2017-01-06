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Різдвяна хода відбудеться завтра у Києві

Різдвяна хода відбудеться завтра у Києві

Київ • УНН

 • 10129 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Різдвяна хода розпочнеться о 12.00 на Софійській площі у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Святкова хода крокуватиме за таким маршрутом: Софійська площа — Національна Опера України — Хрещатик — Майдан Незалежності — Михайлівська площа — Володимирський проїзд — Софійська площа та супроводжуватиметься гучними колядками.

Мета заходу — долучити до ходи якомога більше людей і виконати наймасовішу колядку в Україні. За попередніми даними організатора заходу, взяти участь у ході вже виявили бажання 10 фольк-колективів і понад 1000 осіб.

Хода проходитиме разом із конкурсом Різдвяної Зірки, де творчі центри та художні школи презентуватимуть свої конкурсні роботи.

Також 7 січня о 17:00 відбудеться зірковий концерт за участю українських зірок, серед яких: гурти “Українські Барви”, “Горлиця-Арт”, “Го-А”, “Монохром”, “Натоліч”, “Torban” і Хор “Хрещатик” із сучасними обробками українських пісень і блоком сучасних хітів.

Увесь день відвідувачів зимового містечка пригощатимуть найсмачнішою кутею. Окрім того, на усіх охочих долучитися до святкування чекатиме безліч сюрпризів і розваг.

Українські Національні Новини

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