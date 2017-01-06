Рождественское шествие состоится завтра в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Рождественское шествие начнется в 12.00 на Софийской площади в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Праздничное шествие будет шагать по такому маршруту: Софийская площадь - Национальная Опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь и будет сопровождаться громкими колядками.
Цель мероприятия - привлечь к шествию как можно больше людей и выполнить самую массовую колядку в Украине. По предварительным данным организатора мероприятия, принять участие в шествии уже изъявили желание 10 фольк-коллективов и более 1000 человек.
Шествие будет проходить вместе с конкурсом Рождественской Звезды, где творческие центры и художественные школы представят свои конкурсные работы.
Также 7 января в 17:00 состоится звездный концерт с участием украинских звезд, среди которых: группы "Украинские Краски", "Горлица-Арт", "Го-А", "Монохром", "Натолич", "Torban" и Хор "Крещатик" с современными обработками украинских песен и блоком современных хитов.
Весь день посетителей зимнего городка будут угощать вкусной кутьей. Кроме того, всех желающих присоединиться к празднованию будет ждать множество сюрпризов и развлечений.