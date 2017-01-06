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Рождественское шествие состоится завтра в Киеве

Рождественское шествие состоится завтра в Киеве

Киев • УНН

 • 10129 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Рождественское шествие начнется в 12.00 на Софийской площади в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Праздничное шествие будет шагать по такому маршруту: Софийская площадь - Национальная Опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь и будет сопровождаться громкими колядками.

Цель мероприятия - привлечь к шествию как можно больше людей и выполнить самую массовую колядку в Украине. По предварительным данным организатора мероприятия, принять участие в шествии уже изъявили желание 10 фольк-коллективов и более 1000 человек.

Шествие будет проходить вместе с конкурсом Рождественской Звезды, где творческие центры и художественные школы представят свои конкурсные работы.

Также 7 января в 17:00 состоится звездный концерт с участием украинских звезд, среди которых: группы "Украинские Краски", "Горлица-Арт", "Го-А", "Монохром", "Натолич", "Torban" и Хор "Крещатик" с современными обработками украинских песен и блоком современных хитов.

Весь день посетителей зимнего городка будут угощать вкусной кутьей. Кроме того, всех желающих присоединиться к празднованию будет ждать множество сюрпризов и развлечений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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