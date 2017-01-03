Різаниною закінчилось святкування в одному з сіл на Прикарпатті

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 січня. УНН. Різаниною закінчилось святкування Нового року в одному з сіл в Івано-Франківській області. Про це УНН повідомив очільник прикарпатської поліції Віктор Шкутов.

Конфлікт трапився 2 січня, близько 1:30 в селі Турка. Встановлено, що до вчинення тяжких тілесних ушкоджень внаслідок, яких потерпілого було доставлено до лікувального закладу, причетний 45-річний мешканець с.Турка Коломийського району.

До чергової частини Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від працівника районної лікарні про те, що до них доставлений 20-річний житель села Джурків Коломийського району з ножовим пораненням правої підключичної вени.

На місце події у с.Турка виїхала слідчо-оперативна група. У ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що чоловіки відпочивали в одному із місцевих кафе.

Після надмірно випитого спиртного між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Старший із чоловіків спричинив молодшому тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення правої підключичної вени.

Після чого зловмисник з місця події втік. Відпочиваючі, побачивши закривавленого хлопця, викликали швидку допомогу. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні в районній лікарні.

За вчинене зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. За що санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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