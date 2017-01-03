Резней закончилось празднование в одном из сел на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. Резней закончилось празднование Нового года в одном из сел в Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщил глава прикарпатской полиции Виктор Шкутов.
Конфликт случился 2 января, около 1:30 в селе Турка. Установлено, что к совершению тяжких телесных повреждений в результате, которых пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, причастен 45-летний житель с.Турка Коломыйского района.
В дежурную часть Коломыйского отдела полиции поступило сообщение от работника районной больницы о том, что к ним доставлен 20-летний житель села Джурков Коломыйского района с ножевым ранением правой подключичной вены.
На место происшествия в с.Турка выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоочередных следственных действий было установлено, что мужчины отдыхали в одном из местных кафе.
После чрезмерно выпитого спиртного между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Старший из мужчин нанес младшему телесные повреждения в виде ножевого ранения правой подключичной вены.
После чего злоумышленник с места происшествия скрылся. Отдыхающие, увидев окровавленного парня, вызвали скорую помощь. Сейчас пострадавший находится на лечении в районной больнице.
За совершенное злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения - содержание под стражей.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. За что санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.