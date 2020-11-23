Різанина у баптистській церкві в США - щонайменше двоє загиблих

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За даними поліцейського управління міста Сан-Хосе, штат Каліфорнія, двоє людей загинули від травм, отриманих ними у результаті заподіяних ножових поранень у баптистській церкві Грейс у Сан-Хосе ввечері у неділю, передає УНН із посиланням на CNN.

Так, за даними поліції, у результаті нападу у церкві було "декілька жертв із ножовими пораненнями", деякі з небезпечними для життя травмами, двоє з них померли від отриманих травм.

Поліція повідомила, що під час нападу церковні служби не проводилися, додавши, що у цю церкву приводили бездомних, щоб врятувати від холоду.

Розслідування триває, поки поліція Сан-Хосе ще не додала подробиць події.

Як повідомляв УНН, у кінці жовтня близько 50 ісламістів увірвалися у католицьку церкву Святого Антонія Падуанського у Відні.

Атака відбулася на тлі нападів ісламістів у Франції і заяв турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана про ісламофобію в Європі.

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