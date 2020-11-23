Резня в баптистской церкви в США - по меньшей мере двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По данным полицейского управления города Сан-Хосе, штат Калифорния, два человека погибли от травм, полученных ими в результате причиненных ножевых ранений в баптистской церкви Грейс в Сан-Хосе вечером в воскресенье, передает УНН со ссылкой на CNN.
Так, по данным полиции, в результате нападения в церкви было "несколько жертв с ножевыми ранениями", некоторые с опасными для жизни травмами, двое из них скончались от полученных травм.
Полиция сообщила, что во время нападения церковные службы не проводились, добавив, что в эту церковь приводили бездомных, чтобы спасти от холода.
Расследование продолжается, пока полиция Сан-Хосе еще не добавила подробностей происшествия.
Как сообщал УНН, в конце октября около 50 исламистов ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене.
Атака произошла на фоне нападений исламистов во Франции и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе.