Рівненського податківця засудили на 5 років за одержання хабара

“Його взяли під варту в залі суду. Вирок суду — 5 років позбавлення волі. Чиновника позбавлено права обіймати посади, наділені владними та організаційно-розпорядчими функціями, строком на 3 роки, спеціального звання та конфісковано все майно”, — зазначила Олена Кузьменко.

Так, 28-річний Юрій Баранов, який був головним податківцем Здолбунівського району, взяв 20 тис. грн від підприємця. За обвинуваченням прокуратури, посадовець мав недонарахувати податки. Свою вину Ю.Баранов не визнавав, просив поновити його на посаді і визнати невинним. Однак торік Здолбунівський райсуд засудив чоловіка на 5 років позбавлення волі, але залишив на волі з іспитовим терміном 3 роки.