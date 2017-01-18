Рівненського податківця засудили на 5 років за одержання хабара
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишньому керівнику податкової інспекції Здолбунівського району Юрію Баранову Апеляційний суд Рівненської області присудив 5 років ув’язнення за отримання хабара. Такий вирок винесли вчора після розгляду апеляційної скарги прокуратури, повідомила кореспонденту УНН керівник прес-служби Апеляційного суду Рівненської області Олена Кузьменко.
“Його взяли під варту в залі суду. Вирок суду — 5 років позбавлення волі. Чиновника позбавлено права обіймати посади, наділені владними та організаційно-розпорядчими функціями, строком на 3 роки, спеціального звання та конфісковано все майно”, — зазначила Олена Кузьменко.
Так, 28-річний Юрій Баранов, який був головним податківцем Здолбунівського району, взяв 20 тис. грн від підприємця. За обвинуваченням прокуратури, посадовець мав недонарахувати податки. Свою вину Ю.Баранов не визнавав, просив поновити його на посаді і визнати невинним. Однак торік Здолбунівський райсуд засудив чоловіка на 5 років позбавлення волі, але залишив на волі з іспитовим терміном 3 роки.