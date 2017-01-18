Ровенского налоговика осудили на 5 лет за получение взятки

"Его взяли под стражу в зале суда. Приговор суда - 5 лет лишения свободы. Чиновник лишен права занимать должности, наделенные властными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 3 года, специального звания и конфисковано все имущество ", - отметила Елена Кузьменко.

Так, 28-летний Юрий Баранов, который был главным налоговиком Здолбуновского района, взял 20 тыс. грн от предпринимателя. По обвинению прокуратуры, чиновник должен был недоначислить налоги. Свою вину Ю.Баранов не признавал, просил восстановить его в должности и признать невиновным. Однако в прошлом году Здолбуновский райсуд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы, но оставил на свободе с испытательным сроком 3 года.