Рівненські перевізники зобов’язалися підняти вартість проїзду максимум на 30%

“Обурення людей та сотні скарг на підвищення вартості перевезень стали приводом для цієї угоди. Адже окремі перевізники підняли вартість кілометру до 60 копійок, а є такі, що аж до гривні. Наші обрахунки говорять про те, що перевізники встановлюють не завжди економічно-обґрунтовані тарифи”, — прокометував заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

У результаті домовленостей Рівненській ОДА вдалося заключити із перевізниками “джентельменську” угоду — на міжміських маршрутах тариф має бути встановлений у межах 60 копійок за пасажиро-кілометр. Приміром, з Рівного до райцентру Сарни проїзд має зрости з 40 до 50 гривень. До райцентру Березне ціну квитка підвищать з 35 до 42, до Костополя з 15 до 20 гривень.