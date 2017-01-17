Ровенские перевозчики обязались поднять стоимость проезда максимум на 30%
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 января. УНН. Соглашение о максимальном повышении платы за поезд заключили ровенские перевозчики с чиновниками. Предприниматели обязались поднять стоимость билетов максимум на 20-30%, сообщили УНН в пресс-службе Ровенской ОГА.
"Возмущение людей и сотни жалоб на повышение стоимости перевозок стали поводом для этого соглашения. Ведь отдельные перевозчики подняли стоимость километра до 60 копеек, а есть такие, которые и до гривны. Наши расчеты говорят о том, что перевозчики устанавливают не всегда экономически обоснованные тарифы", - прокомментировал заместитель главы Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.
В результате договоренностей Ровенской ОГА удалось заключить с перевозчиками "джентльменское" соглашение - на междугородных маршрутах тариф должен быть установлен в пределах 60 копеек за пассажиро-километр. К примеру, из Ровно в райцентр Сарны проезд должен поднятся с 40 до 50 гривен. В райцентр Березне цену билета повысят с 35 до 42, в Костополь с 15 до 20 гривен.