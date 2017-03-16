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Рівненські бурштинокопачі погрожували поліції розправою

Рівненські бурштинокопачі погрожували поліції розправою

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Тридцять копачів бурштину чинили опір придатним силам Нацгвардії в селищі Клесів. Натовп вчора, 15 березня, перешкоджав вилучити квадроцикл із причепленою до нього мотопомпою кустарного виробництва, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Копачі заблокували службовий автомобіль. Поліції погрожували фізичною розправою і службовими неприємностями.

На підмогу місцевим під’їхали ще декілька місцевих на трьох авто, які почали підбурювати натовп. За чисельної переваги зловмисникам вдалося затягнули квадроцикл із мотопомпою в двір будинку, який знаходився поруч. Тілесних ушкоджень ніхто з працівників поліції не отримав.

За фактом опору працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що серед осіб, причетних до кримінального правопорушення, найактивнішими були троє місцевих жителів, віком від 29-ти до 34-х років. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, 15 березня прикордонники на Львівщині виявили в авто 23 кг бурштину.

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