Ровенские копатели янтаря угрожали полиции расправой
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 марта. УНН. Тридцать копателей янтаря сопротивлялись пригодным силам Нацгвардии в поселке Клесов. Толпа вчера, 15 марта, препятствовала изъятию квадроцикла с прицепленной к нему мотопомпой кустарного производства, сообщили УНН в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.
Копатели заблокировали служебный автомобиль. Полиции угрожали физической расправой и служебными неприятностями.
На помощь местным подъехали еще несколько местных на трех авто, которые начали подстрекать толпу. При численном преимуществе злоумышленникам удалось затянули квадроцикл с мотопомпой во двор дома, который находился рядом. Телесных повреждений никто из сотрудников полиции не получил.
По факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей начато досудебное расследование по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители установили, что среди лиц, причастных к уголовному преступлению, самыми активными были трое местных жителей в возрасте от 29-ти до 34-х годов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Напомним, 15 марта пограничники на Львовщине обнаружили в авто 23 кг янтаря.