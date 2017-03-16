Ровенские копатели янтаря угрожали полиции расправой

Копатели заблокировали служебный автомобиль. Полиции угрожали физической расправой и служебными неприятностями.

На помощь местным подъехали еще несколько местных на трех авто, которые начали подстрекать толпу. При численном преимуществе злоумышленникам удалось затянули квадроцикл с мотопомпой во двор дома, который находился рядом. Телесных повреждений никто из сотрудников полиции не получил.

По факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей начато досудебное расследование по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что среди лиц, причастных к уголовному преступлению, самыми активными были трое местных жителей в возрасте от 29-ти до 34-х годов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, 15 марта пограничники на Львовщине обнаружили в авто 23 кг янтаря.