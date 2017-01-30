Рівненська АЕС завершила ремонт енергоблоку №1
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Рівненська АЕС 1 лютого планує підключити до енергомережі перший енергоблок. Завершено усі ремонтні роботи, нині на блоці тривають пускові операції. Про це на спеціальній нараді повідомив т.в.о генерального директора РАЕС Павло Ковтонюк, передає кореспондент УНН.
За словами П.Ковтонюка, персонал станції готовий до виведення реакторної установки на мінімальний контрольований рівень потужності.
“Ефективна організація цілодобової роботи ремонтного персоналу та оптимізація ремонтних робіт дозволили скоротити терміни проведення ремонту”, — підкреслив П.Ковтонюк.
Планово-попереджувальний ремонт енергоблоку № 1 розпочався на Рівненській АЕС ще 23 грудня минулого року. Виконано регламентні ремонтні роботи на основному обладнанні, а також ряд понадрегламентних робіт, що спрямовані на підвищення безпеки та надійності. Завершено усі ремонтні роботи, що виконувалися фахівцями цехів енергоремонтного підрозділу РАЕС та ВП “Атомремонтсервіс”, зокрема, виконані роботи з ремонту обладнання системи безпеки та з підвищення щільності системи герметичного огородження реакторної установки. Нині на блоці тривають пускові операції.
Усі умови ліцензії та окремого дозволу на експлуатацію енергоблоку виконуються відповідно до встановлених термінів та обсягів. Відсутність зауважень до виводу реакторної установки енергоблоку на мінімальний контрольований рівень потужності та готовність до пуску під час наради підтвердив директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок ДІЯРУ Борис Столярчук.