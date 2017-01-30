Ровенская АЭС завершила ремонт энергоблока №1

По словам П.Ковтонюка, персонал станции готов к выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности.

"Эффективная организация круглосуточной работы ремонтного персонала и оптимизация ремонтных работ позволили сократить сроки проведения ремонта", - подчеркнул П.Ковтонюк.

Планово-предупредительный ремонт энергоблока №1 начался на Ровенской АЭС еще 23 декабря прошлого года. Выполнены регламентные ремонтные работы на основном оборудовании, а также ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности и надежности. Завершены все ремонтные работы, которые выполнялись специалистами цехов энергоремонтного подразделения РАЭС и ОП "Атомремонтсервис", в частности, выполнены работы по ремонту оборудования системы безопасности и по повышению плотности системы герметичного ограждения реакторной установки. Сейчас на блоке продолжаются пусковые операции.

Все условия лицензии и отдельного разрешения на эксплуатацию энергоблока выполняются в соответствии с установленными сроками и объемами. Отсутствие замечаний к выводу реакторной установки энергоблока на минимальный контролируемый уровень мощности и готовность к пуску на совещании подтвердил директор Департамента по вопросам безопасности ядерных установок ГИЯРУ Борис Столярчук.