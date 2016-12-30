Рівне купить ще один гібридний тролейбус за 8 млн грн
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вісім млн грн виділять з бюджету Рівного для купівлі другого гібридного тролейбусу — дуобуса. Таке рішення ухвалили депутати на засіданні економічної комісії Рівненської міської ради, передає кореспондент УНН.
Тендер на придбання в Білорусії гібридного тролейбусу проведуть у перших місяцях 2017 року.
Як повідомляв УНН, з 7 грудня на міські маршрути Рівного вийшов перший в Україні дуобус — тролейбус, який має дизельний двигун і може без електромережі проїхати кілька кілометрів.