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12 марта, 19:49 • 90354 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 122368 просмотра

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12 марта, 14:19 • 114271 просмотра

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12 марта, 12:58 • 111612 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 139158 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114112 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121129 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130335 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140421 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144679 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Ровно купит еще один гибридный троллейбус за 8 млн грн

Ровно купит еще один гибридный троллейбус за 8 млн грн

Киев • УНН

 • 10454 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Восемь млн грн выделят из бюджета Ровно для покупки второго гибридного троллейбуса - дуобуса. Такое решение приняли депутаты на заседании экономической комиссии Ровенского городского совета, передает корреспондент УНН.

Тендер на приобретение в Белоруссии гибридного троллейбуса проведут в первых месяцах 2017 года.

Как сообщал УНН, с 7 декабря на городские маршруты Ровно вышел первый в Украине дуобус - троллейбус, который имеет дизельный двигатель и может без электросети проехать несколько километров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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