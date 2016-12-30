Ровно купит еще один гибридный троллейбус за 8 млн грн
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Восемь млн грн выделят из бюджета Ровно для покупки второго гибридного троллейбуса - дуобуса. Такое решение приняли депутаты на заседании экономической комиссии Ровенского городского совета, передает корреспондент УНН.
Тендер на приобретение в Белоруссии гибридного троллейбуса проведут в первых месяцах 2017 года.
Как сообщал УНН, с 7 декабря на городские маршруты Ровно вышел первый в Украине дуобус - троллейбус, который имеет дизельный двигатель и может без электросети проехать несколько километров.