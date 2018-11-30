Рівень заторів у столиці оцінюється у 8 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Рівень вечірніх заторів в столиці оцінюється у 8 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Зокрема, наразі є складнощі з рухом автомобілів у центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Затори є на проспектах Перемоги, вулицях Саперно-Слобідська, Інститутська, Харківському шосе, Велика Житомирська, Глибочицька, Прорізна, Семена Скляренко, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затор утворився на ділянці дороги від метро “Деміївська” і до перехрестя проспекту Володимира Маяковського та бульвару Перова. Крім того, затори є на бульварах Дружби Народів та Лесі Українки, проспекті Микола Бажана, Набережному шосе, Повітрофлотському проспекті та інших вулицях.
Наразі рух ускладнений на усіх мостах, окрім Дарницького.
Нагадаємо, у Києві у суботу, 1 грудня, очікується погіршення погодних умов, зокрема сніг та ожеледиця.