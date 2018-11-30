Уровень пробок в столице оценивается в 8 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Уровень вечерних пробок в столице оценивается в 8 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
В частности, сейчас есть сложности с движением автомобилей в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".
Пробки есть на проспектах Победы, улицах Саперно-Слободская, Институтская, Харьковском шоссе, Большая Житомирская, Глубочицкая, Прорезная, Семена Скляренко, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, затор образовался на участке дороги от метро "Демеевская" и до перекрестка проспекта Владимира Маяковского и бульвара Перова. Кроме того, пробки есть на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки, проспекте Бажана, Набережном шоссе, Воздухофлотском проспекте и других улицах.
Сейчас движение затруднено на всех мостах, кроме Дарницкого.
Напомним, в Киеве в субботу, 1 декабря, ожидается ухудшение погодных условий, в частности снег и гололедица.