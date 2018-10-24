Рівень заторів у столиці оцінюється в 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У столиці, станом на 20:00, рівень заторів оцінюється в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, в районі станцій метро, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Хрещатик”, “Площа Льва Толстого” та “Майдан Незалежності”.
Затори є на бульварі Тараса Шевченка (від центру і до станції метро “Університет” в обидві боки), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Глибочицька, Богдана Хмельницького, Владимирська, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Крім того, повільно рухаються автомобілі на вулиці Хрещатик (в бік Бессарабського ринку), проспекті Валерія Лобановського (в бік Севастопольській площі)
Також, затори на вулицях Набережно-Рибальскій та Набережно-Хрещатицький, бульварі Дружби народів, Перемоги (в бік Житомирської траси), Броварському (в бік Лівого берега) та Романа Шухевича (в бік Троєщини).
Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві на вул. Заболотного перекинулася фура.