Уровень заторов в столице оценивается в 7 баллов

Так, движение затруднено в центральной части Киева, в районе станций метро, ​​"Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого" и "Майдан Незалежности".

Пробки есть на бульваре Тараса Шевченко (от центра и до станции метро "Университет" в обе стороны), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Глубочицкая, Богдана Хмельницкого, Владимирская, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Кроме того, медленно движутся автомобили на улице Крещатик (в сторону Бессарабского рынка), проспекте Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади)

Также, пробки есть на улицах Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая, бульваре Дружбы народов, Победы (в сторону Житомирской трассы), Броварском (в сторону Левого берега) и Романа Шухевича (в сторону Троещины) .

Напомним, сегодня днем ​​в Киеве на ул. Заболотного перевернулась фура.