Рівень заторів у Києві досяг позначки 7 балів

Так, згідно з даними сервісу “Google Maps”, традиційно повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Театральна”, “Льва Толстого”, “Університет”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності” і “Палац спорту”.

Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях, вулиці Хрещатик в бік Бессарабського ринку, на вулиці В’ячеслава Чорновола (в обидва боки). Затор утворився на проспекті Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони), на проспекті Соборності в бік Правого берегу, на вулиці Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”), та на ділянці дороги від вулиці Олени Теліги і до метро “Петрівка”. Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал (і прилеглих вулицях) і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова.

Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського в районі Совських ставків і в районі Севастопольської площі. Ускладнено рух на бульварі Дружби Народів в бік моста Патона, а також на Набережному шосе від Поштової площі і до моста Патона.

Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Жулян в обидві сторони) і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська. Через ремонтні роботи затор утворився на ділянці дороги від Севастопольській площі і до метро “Шулявська”.

На даний момент рух ускладнений на мосту Патона.

Нагадаємо, вісімнадцятирічна дівчина, за попередніми даними, напідпитку без посвідчення водія на чужому автомобілі в’їхала у пішоходів.