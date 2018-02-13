Уровень пробок в Киеве достиг отметки 7 баллов

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, улице Крещатик в сторону Бессарабского рынка, на улице Вячеслава Черновола (в обе стороны). Затор образовался на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны), на проспекте Соборности в сторону Правого берега, на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи"), и на участке дороги от улицы Елены Телиги и до метро "Петровка" .

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал (и близлежащих улицах) и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая.

Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Совских прудов и в районе Севастопольской площади. Затруднено движение на бульваре Дружбы Народов в сторону моста Патона, а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Патона.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода на улице Саксаганского и Дарницкого площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и к Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская . Из-за ремонтных работ затор образовался на участке дороги от Севастопольской площади и до метро "Шулявская".

На данный момент движение затруднено на мосту Патона.

Напомним, восемнадцатилетняя девушка , по предварительным данным, в нетрезвом без водительского удостоверения на чужом автомобиле въехал в пешеходов.