Рівень вечірніх заторів в столиці досяг позначки 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини) вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки (в обидві боки) та Дружби Народів (в бік моста Патона), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Набережному шосе (від Поштової площі і майже до моста Патона), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на вулиці Саперно-Слобідська (в обидві сторони), проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана.
Наразі рух ускладнений на всіх мостах.
Як повідомляв УНН, весни, на яку чекають українці, поки не видно. Лише з початку наступного тижня очікується невелика плюсова температура - в межах 0-5 градусів.