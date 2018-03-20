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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12250 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17014 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63208 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73991 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101862 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109104 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116512 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132970 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Актуальное
Уровень вечерних пробок в столице достиг отметки 7 баллов

Уровень вечерних пробок в столице достиг отметки 7 баллов

Киев  •  УНН

 • 7810 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение основном затруднен в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины) улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки (в обе стороны ) и Дружбы Народов (в сторону моста Патона), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Набережном шоссе (от Почтовой площади и почти до моста Патона), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на улице Саперно-Слободская (в обе стороны), проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана.

Сейчас движение затруднено на всех мостах.

Как сообщал УНН, весны, которую ждут украинцы, пока не видно. Только с начала следующей недели ожидается небольшая плюсовая температура - в пределах 0-5 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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