Рівень ранкових заторів в Києві оцінюється в 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Києві рівень ранкових на дорогах заторів оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” .
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, та від в’їзду в місто і до метро “Берестейська”), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Петрівки), Миколи Бажана, Соборності, та Броварському проспектах. Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, Дарницькому та Харківському шосе, бульварах Лесі Українки, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Набережному шосе (від моста Метро та до Поштової площі), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу). Затори є на вулиці Саперно-Слобідська, проспекті Соборності, Семена Скляренка, Богатирська та інших.
Наразі рух ускладнений на Південному, Патона та Московському мостах.
Нагадаємо, у зв’язку з активним циклоном 17 березня у столиці очікується ускладнення погодних умов.