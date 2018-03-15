Уровень утренних пробок в Киеве оценивается в 6 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве уровень утренних на дорогах пробок оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение основном затруднен в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" .
Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, и от въезда в город и до метро "Берестейская"), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Петровки), Николая Бажана, Соборности, и Броварском проспекте. Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, бульварах Леси Украинки, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и к Почтовой площади), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть на улице Саперно-Слободская, проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.
Сейчас движение затруднено на Южном, Патона и Московском мостах.
Напомним, в связи с активным циклоном 17 марта в столице ожидается осложнение погодных условий.