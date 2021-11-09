Рівень госпіталізацій із COVID-19 не перевищує норму лише у трьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Підвищений рівень госпіталізацій із коронавірусом фіксують у Києві та 21 області, які входять у “помаранчеву” та “червону” зону епідемічної небезпеки. Лише у трьох областях України кількість госпіталізацій у межах норми. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень госпіталізацій із COVID-19 становить 89,6 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони не більше ніж 60 на 100 тис. населення. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Станом на 8 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:
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- місто Київ — 97,0
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- Вінницька область — 78,3
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- Волинська — 93,8
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- Дніпропетровська — 100,7
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- Донецька — 105,5
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- Житомирська — 127,3
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- Запорізька — 94,7
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- Івано-Франківська — 93,3
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- Київська — 75,8
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- Луганська — 71,7
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- Львівська — 80,8
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- Миколаївська — 116,4
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- Одеська — 84,3
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- Полтавська — 74,7
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- Рівненська — 88,2
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- Сумська — 108,8
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- Харківська — 85,2
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- Херсонська — 120,2
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- Хмельницька — 114,2
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- Черкаська — 64,2
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- Чернівецька — 80,1
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- Чернігівська — 97,3
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У Закарпатській (59,6), Кіровоградській (49,0) та Тернопільській (55,5) областях показники госпіталізацій у межах норми.
Нагадаємо
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 областей України (Волинська, Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області) та місто Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У Києві працювати, користуватися громадським транспортом можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.