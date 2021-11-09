Уровень госпитализаций с COVID-19 не превышает норму только в трех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Повышенный уровень госпитализаций с коронавирусом фиксируют в Киеве и 21 области, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Только в трех областях Украины количество госпитализаций в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень госпитализаций с COVID-19 составляет 89,6 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны не более 60 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 8 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:
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- город Киев — 97,0
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- Винницкая область — 78,3
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- Волынская — 93,8
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- Днепропетровская — 100,7
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- Донецкая — 105,5
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- Житомирская — 127,3
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- Запорожская — 94,7
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- Ивано-Франковская — 93,3
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- Киевская — 75,8
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- Луганская — 71,7
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- Львовская — 80,8
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- Николаевская — 116,4
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- Одесская — 84,3
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- Полтавская — 74,7
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- Ровенская — 88,2
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- Сумская — 108,8
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- Харьковская — 85,2
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- Херсонская — 120,2
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- Хмельницкая — 114,2
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- Черкасская — 64,2
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- Черновицкая — 80,1
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- Черниговская— 97,3
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В Закарпатской (59,6), Кировоградской (49,0) и Тернопольской (55,5) областях показатели госпитализаций в пределах нормы.
Напомним
Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 областей Украины (Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области) и город Киев.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.