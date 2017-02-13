Рівень аварійності на дорогах залишається високим у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на 13 лютого високим за рівнем аварійності залишається ситуація у трьох областях. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
Так, високий рівень аварійності залишається у Львівській, Івано-Франківській та Черкаській областей.
Окрім того, повідомляєтьсЯ, що за минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано — 50.
На території всієї країни — ожеледиця.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода. Істотні опади синоптики прогнозують на Сході країни. Вітер в Україні північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вдень встановиться на рівні −3-5° морозу, вночі −8-11° морозу.