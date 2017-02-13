Уровень аварийности на дорогах остается высоким в трех областях

Так, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибло четверо граждан, травмированы - 50.

На территории всей страны - гололедица.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Существенные осадки синоптики прогнозируют на Востоке страны. Ветер в Украине северо-западный со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне -3-5 ° мороза, ночью -8-11 ° мороза.